Польща купить додаткові протитанкові керовані ракети Spike-LR

За словами урядовця, Міноборони послідовно зміцнює протитанкові можливості польської армії.

Черговий контракт із польською оборонною промисловістю було підписано 3 серпня. Постачання озброєнь очікується найближчими роками.

Міноборони Польщі уклало контракт про купівлю сотень протитанкових ракет Spike-LR (фото: скрін twitter.com/mblaszczak)

Ракети Spike-LR

Керовані ракети Spike-LR призначені для боротьби з танками, бронетехнікою та бойовими вертольотами противника, використовуються як переносна зброя, а також можуть застосовуватися з бойових машин піхоти.

Їхня максимальна дальність становить 4 км. Як зазначає The First News, такі ракети входять до складу основного протитанкового озброєння Війська Польського, яке почало замовляти ракети 20 років тому.

Ракети Spike-LR виготовляються компанією Mesko SA, що входить до складу державної Польської групи озброєнь.

Польща модернізує озброєння в армії

Польща останніми роками активно модернізує свою армію та закуповує сучасне озброєння. Так, у січні 2023 року Польща підписала контракт на 1,4 млрд доларів із США про постачання 114 танків M1A1 Abrams. Також Варшава закупить у Південної Кореї танки та САУ.

Також Міноборони Польщі планує запустити програму для закупівлі підводних човнів. Одним із головних показників буде здатність запускати крилаті ракети.

Крім того, країна отримає велику партію установок HIMARS. У лютому 2023 року США схвалили їх продаж Польщі. Перед цим Польща запросила купівлю 18 пускових установок M142 HIMARS, 468 комплектів ракет до них та 45 армійських тактичних ракетних систем M57 ATACMS.

Нагадаємо, наприкінці червня Білий дім схвалив продаж озброєння Польщі на 15 млрд доларів.