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Польша купит дополнительные противотанковые управляемые ракеты Spike-LR

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Пятница 04 августа 2023 05:47
Польша купит дополнительные противотанковые управляемые ракеты Spike-LR Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (facebook.com/PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Владимир Костырин

Польское правительство заключило контракт на поставку для армии нескольких сотен противотанковых управляемых ракет Spike-LR отечественного производства.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По словам чиновника, Минобороны последовательно укрепляет противотанковые возможности польской армии.

Очередной контракт с польской оборонной промышленностью был подписан 3 августа. Поставки вооружений ожидаются в ближайшие годы.

Польша купит дополнительные противотанковые управляемые ракеты Spike-LR

Минобороны Польши заключило контракт о покупке сотен противотанковых ракет Spike-LR (фото: скрин twitter.com/mblaszczak)

Ракеты Spike-LR

Управляемые ракеты Spike-LR предназначены для борьбы с танками, бронетехникой и боевыми вертолетами противника, используются в качестве переносного оружия, а также могут применяться из боевых машин пехоты.

Их максимальная дальность составляет 4 км. Как отмечает The First News, такие ракеты входят в состав основного противотанкового вооружения Войска Польского, которое начало заказывать ракеты 20 лет назад.

Ракеты Spike-LR производятся компанией Mesko S.A., входящей в состав государственной Польской группы вооружений.

Польша модернизирует вооружение в армии

Польша в последние годы активно модернизирует свою армию и закупает современное вооружение. Так, в январе 2023 года Польша подписала контракт на 1,4 млрд долларов из США о поставках 114 танков M1A1 Abrams. Также Варшава закупит у Южной Кореи танки и САУ.

Также Минобороны Польши планирует запустить программу для закупки подводных лодок. Одним из главных показателей будет способность запускать крылатые ракеты.

Кроме того, страна получит обширную партию установок HIMARS. В феврале 2023 года США одобрили их продажу Польше. Перед этим Польша запросила покупку 18 пусковых установок M142 HIMARS, 468 комплектов ракет к ним и 45 армейских тактических ракетных систем M57 ATACMS.

Напомним такєе, в конце июня Белый дом одобрил продажу вооружения Польше на 15 млрд долларов.

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