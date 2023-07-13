Польша и Южная Корея подписали меморандум по восстановлению Украины

Польша и Южная Корея сегодня, 13 июля, договорились помогать Украине и подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Chosun Ilbo.
Президент Юн Сок Йоль, который посетил Варшаву с официальным визитом, провел встречу на высшем уровне с президентом Польши Анджеем Дудой.
Лидеры двух стран подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области восстановления Украины. Однако о деталях этого меморандума пока не сообщается.
"Мы договорились, что Южная Корея и Польша могут быть оптимальными партнерами по вопросам восстановления Украины", - сказал лидер Южной Кореи.
Также Юн Сок Йоль сказал, что он вместе с Дудой согласились работать в духе солидарности друг с другом, чтобы защитить международный порядок, основанный на нормах.
"Мы решили продолжать поддерживать его", - добавил он.
Недавно стало известно, что Южная Корея оказала нелетальную помощь Украине, которая борется против российской агрессии.
Также ранее сообщалось, что Польша передала десяток боевых вертолетов Ми-24 Украине для борьбы против российской агрессии.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила новые договоренности по возобновлению. Речь идет о проекте по обновлению общественного транспорта и не только.
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