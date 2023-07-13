Польша и Южная Корея подписали меморандум по восстановлению Украины

Президент Юн Сок Йоль, который посетил Варшаву с официальным визитом, провел встречу на высшем уровне с президентом Польши Анджеем Дудой.

Лидеры двух стран подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области восстановления Украины. Однако о деталях этого меморандума пока не сообщается.

"Мы договорились, что Южная Корея и Польша могут быть оптимальными партнерами по вопросам восстановления Украины", - сказал лидер Южной Кореи.

Также Юн Сок Йоль сказал, что он вместе с Дудой согласились работать в духе солидарности друг с другом, чтобы защитить международный порядок, основанный на нормах.

"Мы решили продолжать поддерживать его", - добавил он.

Помощь от Южной Кореи и Польши

Недавно стало известно, что Южная Корея оказала нелетальную помощь Украине, которая борется против российской агрессии.

Также ранее сообщалось, что Польша передала десяток боевых вертолетов Ми-24 Украине для борьбы против российской агрессии.