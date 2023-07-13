Польща і Південна Корея підписали меморандум щодо відновлення України

Президент Юн Сок Йоль, який відвідав Варшаву з офіційним візитом, провів зустріч на вищому рівні з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Лідери двох країн підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в галузі відновлення України. Однак про деталі цього меморандуму поки що не повідомляють.

"Ми домовилися, що Південна Корея і Польща можуть бути оптимальними партнерами з питань відновлення України", - сказав лідер Південної Кореї.

Також Юн Сок Йоль сказав, що він разом із Дудою погодилися працювати в дусі солідарності один з одним, щоб захистити міжнародний порядок, заснований на нормах.

"Ми вирішили продовжувати підтримувати його", - додав він.

Допомога від Південної Кореї та Польщі

Нещодавно стало відомо, що Південна Корея надала нелетальну допомогу для України, яка бореться проти російської агресії.

Також до цього повідомлялось, що Польща передала десяток бойових гелікоптерів Мі-24 Україні для боротьби проти російської агресії.