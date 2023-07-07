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Украина получила новые договоренности по восстановлению: Шмыгаль рассказал о проектах

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Пятница 07 июля 2023 17:13
Украина получила новые договоренности по восстановлению: Шмыгаль рассказал о проектах Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина сегодня получила новые договоренности по восстановлению. Речь идет о проекте по обновлению общественного транспорта и не только.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время заседания Кабинета министров.

По словам Шмыгаля, важным направлением в реализации восстановления является тесное сотрудничество и координация с нашими международными партнерами.

"Сегодня есть несколько новых договоренностей в этом направлении. Принимаем решения, которые позволят привлечь от Европейского инвестиционного банка дополнительные 1,1 млрд гривен на два проекта, которые также будут способствовать развитию и восстановлению украинских регионов", - пояснил премьер-министр.

Как отметил Шмыгаль:

  • первый проект касается обновления общественного транспорта. Он предусматривает закупку новых троллейбусов, трамваев, ремонт инфраструктуры и развитие цифровых систем;
  • второй проект - это развитие муниципальной инфраструктуры, в частности средства на ремонт и модернизацию систем водо- и теплоснабжения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Владимира Зеленского, после освобождения территорий, в рамках трансформации Украины, каждый регион будет нуждаться в новой политике.

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