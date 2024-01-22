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Страны ЕС договорились о военной операции против хуситов в Красном море

Понедельник 22 января 2024 21:09
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Страны ЕС договорились о военной операции против хуситов в Красном море Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Страны Европейского союза достигли принципиального политического соглашения о начале военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

По его словам, в идеале миссия должна начаться в феврале и положить конец атакам хуситов из Йемена.

Согласно текущим планам, миссия ЕС будет включать в себя развертывание европейских военных кораблей и воздушных систем раннего предупреждения для защиты грузовых судов в регионе.

Однако участие в атаках США на позиции хуситов в Йемене не планируется.

Удар по Йемену

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы обучения хуситов. В результате одного из ударов возник пожар, видео которого появилось в сети.

После этого Вашингтон и Лондон нанесли еще несколько ударов по объектам хуситов.

Ранее мы писали, кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море.

Помимо этого Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов.

Кроме того, Бельгия предоставит фрегат Louise-Marie для участия в европейской оборонительной операции в Красном море.

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Евросоюз Жозеп Боррель Йемен
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