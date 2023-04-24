ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларуси гражданина Польши обвинили в "агентурной деятельности" и посадили в тюрьму

Новина українською →
Беларусь, Понедельник 24 апреля 2023 22:14
В Беларуси гражданина Польши обвинили в "агентурной деятельности" и посадили в тюрьму Фото: Арест (tut by)
Автор: Дмитрий Браславский

В Беларуси гражданина Польши обвинили в "агентурной деятельности" и приговорили к 4 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Весна".

"27 февраля в Гродненский областной суд состоялось рассмотрение дела гражданина Польши Ежи Живалевского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ему было предъявлено обвинение по ст. 358-1 УК (агентурная деятельность). Судебное заседание вел судья Анатолий Заяц.

"По информации правозащитников, мужчину обвинили в шпионаже и приговорили к 4 годам лишения свободы. Известно, что у Ежи Живалевского из Белостока есть жена гражданка Беларуси", - добавили в центре "Вясна".

Напомним, что Польша считает необходимым ввести новые санкции в отношении белорусских властей. Поводом стал заочный приговор экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской.

Ранее сообщалось, что суд в Минске заочно осудил экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. Ей назначили 15 лет за решеткой.

В четверг, 20 апреля, парламент Литвы окончательно утвердил введение национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси в связи с войной в Украине. Депутаты смогли преодолеть вето президента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша
NEWS
РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году