В Беларуси гражданина Польши обвинили в "агентурной деятельности" и посадили в тюрьму

В Беларуси гражданина Польши обвинили в "агентурной деятельности" и приговорили к 4 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Весна".

"По информации правозащитников, мужчину обвинили в шпионаже и приговорили к 4 годам лишения свободы. Известно, что у Ежи Живалевского из Белостока есть жена гражданка Беларуси", - добавили в центре "Вясна".

Отмечается, что ему было предъявлено обвинение по ст. 358-1 УК (агентурная деятельность). Судебное заседание вел судья Анатолий Заяц.

"27 февраля в Гродненский областной суд состоялось рассмотрение дела гражданина Польши Ежи Живалевского", - говорится в сообщении.

Напомним, что Польша считает необходимым ввести новые санкции в отношении белорусских властей. Поводом стал заочный приговор экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской.

Ранее сообщалось, что суд в Минске заочно осудил экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. Ей назначили 15 лет за решеткой.

В четверг, 20 апреля, парламент Литвы окончательно утвердил введение национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси в связи с войной в Украине. Депутаты смогли преодолеть вето президента.

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