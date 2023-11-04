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Польша хочет взять у Южной Кореи кредит на 22 млрд долларов для приобретения оружия, - Reuters

Фото: Польша хочет взять у Южной Кореи кредит на 22,7 млрд долларов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Банки Южной Кореи рассматривают возможность предоставления Польше кредита в размере 22,7 млрд долларов на закупку военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным информированных источников издания, Южная Корея работает над устранением препятствий для крупнейшего в истории страны соглашения по поставке вооружения. В оборонной компании сказали, что если синдицированного кредита будет недостаточно, то "на очереди могут находиться другие финансовые меры".

В свою очередь, издание Ukrayina.pl сообщает, что речь идет о двух займах размером 36,8 млрд злотых (свыше 8 млрд долларов) и 62,5 миллиарда злотых (свыше 14 млрд долларов).

При одобрении Польша купит 1000 танков, 600 гаубиц, более 280 ракетных комплексов большой дальности Chunmoo и 48 легких боевых самолетов FA-50.

"Если Южная Корея даст зеленый свет, долг Польши этой стране достигнет 99,3 миллиарда злотых", - говорится в статье.

Оборонные закупки Польши

Напомним, Польша в последнее время активно покупает разную военную технику для того, чтобы укрепить оборону страны.

В частности, она заказала у США танки Abrams и реактивные системы залпового огня HIMARS. Позже стало известно, что правительство страны приняло соглашение о закупке 486 единиц HIMARS.

Как отмечало издание The Telegraph еще в мае, Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе на фоне угрозы России.

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