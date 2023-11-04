Польща хоче взяти у Південної Кореї кредит на 22 млрд доларів для придбання зброї, - Reuters

За даними поінформованих джерел видання, Південна Корея працює над усуненням перешкод для найбільшої в історії країни угоди з постачання озброєння. В оборонній компанії сказали, що якщо синдикованого кредиту буде недостатньо, то "на черзі можуть бути інші фінансові заходи".

В свою чергу, видання Ukrayina.pl повідомляє, що йдеться про дві позики розміром 36,8 млрд злотих (понад 8 млрд доларів) та 62,5 мільярда злотих (понад 14 млрд доларів).

В разі схвалення Польща купить 1000 танків, 600 гаубиць, понад 280 ракетних комплексів великої дальності Chunmoo та 48 легких бойових літаків FA-50.

"Якщо Південна Корея дасть зелене світло, борг Польщі цій країні досягне 99,3 мільярда злотих", - ідеться у статті.

Оборонні закупівлі Польщі

Нагадаємо, Польща останнім часом активно купує різну військову техніку для того, щоб зміцнити оборону країни.

Зокрема, вона замовила у США танки Abrams та реактивні системи залпового вогню HIMARS. Пізніше стало відомо, що уряд країни ухвалив угоду на закупівлю 486 одиниць HIMARS.

Як зазначало видання The Telegraph ще у травні, Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози з боку Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.