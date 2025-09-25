RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Польша готовится сбивать российские дроны над Украиной без разрешения НАТО и ЕС, - Euractiv

Фото: Варшава хочет разрешить сбивать дроны РФ над Украиной (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Варшава готовит закон, который даст военным право сбивать российские дроны над Украиной без ожидания разрешения НАТО и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Польша планирует внести изменения в закон о военных развертываниях за рубежом. Согласно проекту, польские силы смогут сбивать российские объекты, в частности дроны, над Украиной без предварительного согласования с НАТО или ЕС.

Проект, поданный Министерством обороны еще в июне, ожидается на скорое принятие.

История закона и ограничений

Сначала закон позволял президенту санкционировать развертывание войск по запросу правительства в случаях вооруженного конфликта, миротворческих миссий, антитеррористических операций или эвакуаций.

Но в 2022 году - за день до полномасштабного вторжения России - правительство PiS изменило его. Теперь согласование с НАТО, ЕС и страной пребывания польских войск стало обязательным.

Комиссия по расследованию российского влияния позже критиковала эту норму, отметив, что она лишила Варшаву права действовать самостоятельно против дронов из Украины и Беларуси.

Новые полномочия военных

Нынешняя правящая коалиция планирует отменить эти ограничения по принципу "сначала стреляй, потом спрашивай", предоставляя военным больше гибкости в реагировании на угрозы.

 

 

Напомним, 10 сентября российские дроны массированно атаковали Украину, и во время этой атаки около 20 беспилотников залетели на территорию Польши. В связи с этим страна подняла в небо авиацию и впервые сбивала российские объекты над своей территорией во время войны России против Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер США Дональд Трамп сделал заявление относительно российских самолетов, которые нарушили воздушное пространство стран НАТО. По его словам, страны Альянса должны сбивать российские истребители.

НАТОПольшаАтака дронов