Польща готується збивати російські дрони над Україною без дозволу НАТО та ЄС, - Euractiv

Варшава готує закон, який дасть військовим право збивати російські дрони над Україною без очікування дозволу НАТО та ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Польща планує внести зміни до закону про військові розгортання за кордоном. Згідно з проєктом, польські сили зможуть збивати російські об’єкти, зокрема дрони, над Україною без попереднього погодження з НАТО чи ЄС.
Проєкт, поданий Міністерством оборони ще у червні, очікується на швидке ухвалення.
Спочатку закон дозволяв президенту санкціонувати розгортання військ за запитом уряду у випадках збройного конфлікту, миротворчих місій, антитерористичних операцій чи евакуацій.
Але у 2022 році - за день до повномасштабного вторгнення Росії - уряд PiS змінив його. Тепер погодження з НАТО, ЄС та країною перебування польських військ стало обов’язковим.
Комісія з розслідування російського впливу пізніше критикувала цю норму, зазначивши, що вона позбавила Варшаву права діяти самостійно проти дронів з України та Білорусі.
Нинішня правляча коаліція планує скасувати ці обмеження за принципом "спочатку стріляй, потім питай", надаючи військовим більше гнучкості у реагуванні на загрози.
Нагадаємо, 10 вересня російські дрони масовано атакували Україну, і під час цієї атаки близько 20 безпілотників залетіли на територію Польщі. У зв'язку з цим країна підняла в небо авіацію і вперше збивала російські об'єкти над своєю територією під час війни Росії проти України.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час останньої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським лідер США Дональд Трамп зробив заяву щодо російських літаків, які порушили повітряний простір країн НАТО. За його словами, країни Альянсу повинні збивати російські винищувачі.