ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Польша готовится сбивать российские дроны над Украиной без разрешения НАТО и ЕС, - Euractiv

Польша, Четверг 25 сентября 2025 12:45
UA EN RU
Польша готовится сбивать российские дроны над Украиной без разрешения НАТО и ЕС, - Euractiv Фото: Варшава хочет разрешить сбивать дроны РФ над Украиной (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Варшава готовит закон, который даст военным право сбивать российские дроны над Украиной без ожидания разрешения НАТО и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Польша планирует внести изменения в закон о военных развертываниях за рубежом. Согласно проекту, польские силы смогут сбивать российские объекты, в частности дроны, над Украиной без предварительного согласования с НАТО или ЕС.

Проект, поданный Министерством обороны еще в июне, ожидается на скорое принятие.

История закона и ограничений

Сначала закон позволял президенту санкционировать развертывание войск по запросу правительства в случаях вооруженного конфликта, миротворческих миссий, антитеррористических операций или эвакуаций.

Но в 2022 году - за день до полномасштабного вторжения России - правительство PiS изменило его. Теперь согласование с НАТО, ЕС и страной пребывания польских войск стало обязательным.

Комиссия по расследованию российского влияния позже критиковала эту норму, отметив, что она лишила Варшаву права действовать самостоятельно против дронов из Украины и Беларуси.

Новые полномочия военных

Нынешняя правящая коалиция планирует отменить эти ограничения по принципу "сначала стреляй, потом спрашивай", предоставляя военным больше гибкости в реагировании на угрозы.

Напомним, 10 сентября российские дроны массированно атаковали Украину, и во время этой атаки около 20 беспилотников залетели на территорию Польши. В связи с этим страна подняла в небо авиацию и впервые сбивала российские объекты над своей территорией во время войны России против Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер США Дональд Трамп сделал заявление относительно российских самолетов, которые нарушили воздушное пространство стран НАТО. По его словам, страны Альянса должны сбивать российские истребители.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Польша Атака дронов
Новости
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"