Польша готовится сбивать российские дроны над Украиной без разрешения НАТО и ЕС, - Euractiv

Варшава готовит закон, который даст военным право сбивать российские дроны над Украиной без ожидания разрешения НАТО и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Польша планирует внести изменения в закон о военных развертываниях за рубежом. Согласно проекту, польские силы смогут сбивать российские объекты, в частности дроны, над Украиной без предварительного согласования с НАТО или ЕС.

Проект, поданный Министерством обороны еще в июне, ожидается на скорое принятие.

История закона и ограничений

Сначала закон позволял президенту санкционировать развертывание войск по запросу правительства в случаях вооруженного конфликта, миротворческих миссий, антитеррористических операций или эвакуаций.

Но в 2022 году - за день до полномасштабного вторжения России - правительство PiS изменило его. Теперь согласование с НАТО, ЕС и страной пребывания польских войск стало обязательным.

Комиссия по расследованию российского влияния позже критиковала эту норму, отметив, что она лишила Варшаву права действовать самостоятельно против дронов из Украины и Беларуси.

Новые полномочия военных

Нынешняя правящая коалиция планирует отменить эти ограничения по принципу "сначала стреляй, потом спрашивай", предоставляя военным больше гибкости в реагировании на угрозы.