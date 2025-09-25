Польща готується збивати російські дрони над Україною без дозволу НАТО та ЄС, - Euractiv

Варшава готує закон, який дасть військовим право збивати російські дрони над Україною без очікування дозволу НАТО та ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Польща планує внести зміни до закону про військові розгортання за кордоном. Згідно з проєктом, польські сили зможуть збивати російські об’єкти, зокрема дрони, над Україною без попереднього погодження з НАТО чи ЄС.

Проєкт, поданий Міністерством оборони ще у червні, очікується на швидке ухвалення.

Історія закону та обмежень

Спочатку закон дозволяв президенту санкціонувати розгортання військ за запитом уряду у випадках збройного конфлікту, миротворчих місій, антитерористичних операцій чи евакуацій.

Але у 2022 році - за день до повномасштабного вторгнення Росії - уряд PiS змінив його. Тепер погодження з НАТО, ЄС та країною перебування польських військ стало обов’язковим.

Комісія з розслідування російського впливу пізніше критикувала цю норму, зазначивши, що вона позбавила Варшаву права діяти самостійно проти дронів з України та Білорусі.

Нові повноваження військових

Нинішня правляча коаліція планує скасувати ці обмеження за принципом "спочатку стріляй, потім питай", надаючи військовим більше гнучкості у реагуванні на загрози.