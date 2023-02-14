Первые танки Leopard 2 будут в Украине в марте, - Минобороны Польши
Фото: первые танки Leopard от Польши будут в Украине в марте (Getty Images)
Первые танки Leopard 2 от Польши поступят в Украину в марте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Польши.
"Сегодня во время встречи Контактной группы по обороне в Брюсселе мы говорили об эффективной поддержке Украины. О своем участии в этой коалиции заявили и другие страны. Уже в марте первые танки Leopard отправятся в Украину", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Министерстве обороны Польши заявляли, что Варшава сможет поставить тяжелые танки Leopard 2 Украине в течение нескольких недель.
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