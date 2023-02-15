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Танковая коалиция. Польша и еще четыре страны укомплектовали батальон Leopard 2 для Украины

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Среда 15 февраля 2023 17:07
Танковая коалиция. Польша и еще четыре страны укомплектовали батальон Leopard 2 для Украины Фото: глава Минобороны Польши Мариуш Блащак (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польше, Норвегии, Канаде и Испании удалось завершить батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Финляндия также присоединилась к коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

"Мы говорили о коалиции доноров танков Leopard 2. Хочу сказать, что мы завершили батальон танков Leopard 2A4, это была задача, которую я ставил перед собой, и она получилась. Присоединились к 14 танкам Leopard, которые передаст Польша, Норвегия (8 танков), Канада (4 танка), Испания (4-6 танков). Финляндия также будет участвовать в этом проекте как донор танков для поддержки бронетанкового батальона", - сказал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак после заседания НАТО министров обороны в Брюсселе.

Он подчеркнул, что сейчас в Польше идет подготовка украинских экипажей на танках Leopard 2 также с участием инструкторов из Канады и Норвегии.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания в формате "Рамштайн" заявил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки уже полученным от Польши Т-72.

Однако правительства Нидерландов и Дании объявили, что не будут поставлять Leopard 2 Украину.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что как можно большему количеству союзников Украины необходимо присоединиться к поставкам танков для ВСУ по примеру Германии.

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