Танковая коалиция. Польша и еще четыре страны укомплектовали батальон Leopard 2 для Украины
Польше, Норвегии, Канаде и Испании удалось завершить батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Финляндия также присоединилась к коалиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.
"Мы говорили о коалиции доноров танков Leopard 2. Хочу сказать, что мы завершили батальон танков Leopard 2A4, это была задача, которую я ставил перед собой, и она получилась. Присоединились к 14 танкам Leopard, которые передаст Польша, Норвегия (8 танков), Канада (4 танка), Испания (4-6 танков). Финляндия также будет участвовать в этом проекте как донор танков для поддержки бронетанкового батальона", - сказал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак после заседания НАТО министров обороны в Брюсселе.
Он подчеркнул, что сейчас в Польше идет подготовка украинских экипажей на танках Leopard 2 также с участием инструкторов из Канады и Норвегии.
Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания в формате "Рамштайн" заявил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки уже полученным от Польши Т-72.
Однако правительства Нидерландов и Дании объявили, что не будут поставлять Leopard 2 Украину.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что как можно большему количеству союзников Украины необходимо присоединиться к поставкам танков для ВСУ по примеру Германии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.