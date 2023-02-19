Дуда объяснил, в чем сложность передачи Украине истребителей F16 от Польши

Польше не хватает истребителей F16 для защиты воздушного пространства, поэтому отказ от любого из самолетов в пользу Украины - это очень серьезное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду в интервью журналистике 1+1 Натальи Мосейчук, которое транслировалось в эфире телемарафона.

Он отметил, что решение о передаче самолетов Украине нелегкое для Польши.

Дуда объяснил, что у страны все еще есть некоторые самолеты советских времен, купленные у Советского союза или у Германии, когда армия Германской Демократической Республики прекратила свое существование, а ее оборудование можно было взять на вооружение.

Тогда Польша получила современные по тогдашним меркам самолеты Миг-29. Часть из них по-прежнему находятся на вооружении польской армии.

К тому же, у Польши есть F16, которые были приобретены у США в рамках модернизации польских Военно-воздушных сил.

"Этих самолетов всего 48, поэтому их не так много. Учтите, что на одном американском авианосце 100 самолетов. То есть потенциала у нашей страны немного", - сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что страна также заказала у США две эскадрильи F3 и покупает современные истребители из Южной Кореи. Они должны быть в Польше в конце этого года.

"Но это будущее, а сегодня факты таковы, что нам не хватает F16, которые прекрасно защищают наше воздушное пространство. Поэтому отказ от любого из этих самолетов - это очень серьезное решение, учитывая, что они нуждаются в серьезном и дорогом обслуживании. Поэтому мы не исключаем, что это потребует более широких действий со стороны НАТО", - сказал Дуда.

Напомним, Польша готова передать Украине свои самолеты F-16, но только в координации с НАТО.

Польша также может передать Украине истребители Миг-29 только в рамках коалиции.

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