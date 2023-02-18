Польша готова передать Украине истребители Миг-29 только в рамках коалиции, - премьер
Сегодня, 18 февраля, находясь на Мюнхенской конференции, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что они могут передать Украине истребители Миг-29, однако только в рамках коалиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.
"Сегодня мы можем говорить о передаче наших Миг-29 в рамках более широкой коалиции, и мы готовы к этому. Мы также вдохновляем других делать это", - сказал Моравецкий.
Польский премьер отметил, что тема передачи Миг-29 Украине "широко обсуждается".
"Позиция Польши четкая. Мы можем быть частью более широкой коалиции, и это не касается наших современных истребителей, которых нам пока не хватает", - добавил он.
Кроме того, премьер Польши процитировал слова мэра Киева Виталия Кличко, что во время последнего ракетного обстрела украинской стороне удалось сбить практически 100 процентов российских ракет.
"Это очень хороший результат. Но, конечно, это касается Киева и некоторых частей Украины. В свою очередь мы видим, что в районе Львова эти ракеты достигают своей цели. Это значит, что мы должны пытаться сбалансировать преимущество России в воздухе, то есть помочь Украине защититься и в воздухе, подчеркнул глава правительства", - подчеркнул Моравецкий.
Напомним, вчера президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша рассмотрит передачу Украине Миг-29 и готова присоединиться к коалиции F-16.
Кроме того, еще 30 января Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.
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