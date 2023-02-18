Польша готова передать Украине истребители Миг-29 только в рамках коалиции, - премьер

Сегодня, 18 февраля, находясь на Мюнхенской конференции, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что они могут передать Украине истребители Миг-29, однако только в рамках коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF .

"Сегодня мы можем говорить о передаче наших Миг-29 в рамках более широкой коалиции, и мы готовы к этому. Мы также вдохновляем других делать это", - сказал Моравецкий.

Польский премьер отметил, что тема передачи Миг-29 Украине "широко обсуждается".

"Позиция Польши четкая. Мы можем быть частью более широкой коалиции, и это не касается наших современных истребителей, которых нам пока не хватает", - добавил он.

Кроме того, премьер Польши процитировал слова мэра Киева Виталия Кличко, что во время последнего ракетного обстрела украинской стороне удалось сбить практически 100 процентов российских ракет.