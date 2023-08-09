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Польша допускает закрытие железнодорожного сообщения с Беларусью

Иллюстративное фото: Польша допускает закрытие железнодорожного сообщения с Беларусью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью. Это значительно повлияет на грузоперевозки различных товаров, в том числе китайских.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

По его словам, в случае, если Беларусь позволит себе "слишком много", то Польша и Литва одновременно закроют границы с РБ. 

"И я надеюсь, что Латвия также присоединится, поскольку литовцы должны разговаривать с латвийцами по этому поводу, чтобы добиться полной изоляции Беларуси", - добавил Вонсик. 

Чиновник отметил, что сейчас также обсуждается закрытие железнодорожного сообщения. 

"Мы понимаем, что значительная часть торговли, в том числе польской, идет по этому пути, и китайская тоже. Я думаю, что китайцы должны будут послать правильный сигнал Лукашенку (белорусскому диктатору Александру Лукашенку - ред.), чтобы он не делал действий, от которых они пострадают", - подчеркнул замглавы польского МВД. 

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, наемники частной военной компании "Вагнера" в начале июня провалили попытку государственного переворота в России. После этого российский режим разрешил им "переехать" в Беларусь. 

Солдаты ЧВК уже прибыли на территорию РБ, там они расположились в одной из местных военных частей. Режим Лукашенко рассчитывает, что наемники обучат белорусскую армию воевать. 

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский несколько недель назад подчеркивал, что его страна, а также Латвия и Литва могут закрыть границы с Беларусью в случае провокаций "вагнеровцев"

Все это также происходит на фоне недавнего нарушения границы Польши двумя белорусскими боевыми вертолетами

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