Польща допускає закриття залізничного сполучення з Білоруссю

За його словами, якщо Білорусь дозволить собі "надто багато", то Польща та Литва одночасно закриють кордони з РБ.

"І я сподіваюся, що Латвія також приєднається, оскільки литовці мають розмовляти з латвійцями з цього приводу, щоб досягти повної ізоляції Білорусі", - додав Вонсік.

Чиновник зазначив, що зараз також обговорюється закриття залізничного сполучення.

"Ми розуміємо, що значна частина торгівлі, у тому числі польської, йде цим шляхом, і китайська теж. Я думаю, що китайці повинні будуть надіслати правильний сигнал Лукашенку (білоруському диктатору Олександру Лукашенку - ред.), щоб він не робив дій, від яких вони постраждають", - наголосив заступник голови польського МВС.

"Вагнерівці" в Білорусі

Нагадаємо, найманці приватної військової компанії "Вагнера" на початку червня провалили спробу державного перевороту у Росії. Після цього російський режим дозволив їм "переїхати" до Білорусі.

Солдати ПВК вже прибули на територію РБ, там вони розташувалися в одній з місцевих військових частин. Режим Лукашенка розраховує, що найманці навчать білоруську армію воювати.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський кілька тижнів тому наголошував, що його країна, а також Латвія та Литва можуть закрити кордони з Білоруссю у разі провокацій "вагнерівців".

Все це також відбувається на тлі нещодавнього порушення кордону Польщі двома білоруськими бойовими гелікоптерами.