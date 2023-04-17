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Польша поможет расследовать возможные случаи геноцида в Украине

Фото: национальный прокурор Польши Дариуш Барски (gov.pl)
Автор: Елизавета Драбкина

Польские следователи помогут расследовать возможные случаи геноцида, которые произошли во время войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Совместная следственная группа по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT) будет расследовать случаи геноцида, которые могут произойти или произошли в связи с нападением России на Украину.

13-14 апреля в Вильнюсе прошло заседание Совместной следственной группы.

глава Верховного суда Всеволод Князев отмечал, что дела по геноциду будут рассматриваться в украинских судах.

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ПольшаВойна России против Украины