Польша поможет расследовать возможные случаи геноцида в Украине

Совместная следственная группа по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT) будет расследовать случаи геноцида, которые могут произойти или произошли в связи с нападением России на Украину.

13-14 апреля в Вильнюсе прошло заседание Совместной следственной группы.

глава Верховного суда Всеволод Князев отмечал, что дела по геноциду будут рассматриваться в украинских судах.

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