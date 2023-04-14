Следственная группа по военным преступлениям в Украине договорилась расследовать геноцид

Члены совместной следственной группы по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT) в Вильнюсе подписали соглашение о расследовании не только военных преступлений, но и преступления геноцида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Генпрокурор Андрей Костин поблагодарил союзников за поддержку Украины на пути к развитию сети всеобъемлющей ответственности за международные преступления.

"Международное сотрудничество в расследовании и судебном преследовании геноцида выходит на новый уровень. Объединяем усилия с партнерами по расследованию этого "преступления преступлений". Соглашение будет способствовать обмену доказательствами и информацией, а работу JIT усилят международные эксперты", - сказал он.

Костин также отметил, что массовость и системность военных преступлений, которые россияне совершили на оккупированных территориях Украины, имеет признаки кампании преследования украинцев как национальной группы.

Так, в каждом городе и поселке, которое освободили от оккупации, россияне убивали и пытали мирных жителей, совершали сексуальное насилие и мародерство, а также разрушали гражданские объекты. Также было зафиксировано более 19 000 случаев принудительной депортации детей.

"С начала полномасштабного вторжения мы видим систему в военных преступлениях РФ. Сейчас в наших расследованиях проверяем два основных аспекта: имеют ли отдельные военные преступления признаки геноцида и свидетельствуют ли обнаруженные паттерны о спланированной политике геноцида", - сказал Костин.

Генеральный прокурор Литвы Нида Грюнскене отметила, что совместные действия направлены на обеспечение быстрой и реальной координации и взаимодействия действий правоохранительных органов - это гораздо больше, чем просто практический, логистический шаг: "Это сигнал мира о том, что виновные в этом военном вторжении не ослабят нашу общую приверженность свободному и демократическому обществу".

Добавим, что в JIT входят Украина, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Румыния. Ее участниками являются Евроюст и впервые в своей истории - Офис прокурора Международного уголовного суда.