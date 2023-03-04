Дела о геноциде украинцев будут рассматриваться в украинских судах, - Верховный суд
Украинские суды в скором времени начнут массово рассматривать уголовные производства по военным преступлениям РФ, касающимся геноцида украинского народа.
Об этом заявил глава Верховного суда Всеволод Князев во время международной конференции "United for justice", передает корреспондент РБК-Украина.
"В скором времени эти дела в судах (о геноциде-ред.) станут массовыми, и мы уже должны квалифицировать те или иные действия", - сказал Князев в субботу во Львове на международной конференции "United for justice".
По его словам, существует две точки зрения по субъекту этого преступления. Согласно одному из них субъектом преступления о геноциде может быть только высшее военно-политическое руководство, которое отдавало приказы на уничтожение нации, по другой же версии, привлечь к ответственности можно каждого солдата, который убивал украинцев, будучи убежден в том, что украинский нации не существует.
"Не бывает, по моему мнению, только исполнителей или только организаторов этих преступлений. Поэтому так сложно будет определиться в суде с субъектом этих преступлений. Все эти преступления имеют очень сложную структуру", - подчеркнул Князев.
Он рассказал, что в настоящее время в Украине в одном из судов Киева рассматривают только одно дело о геноциде.
Напомним, стало известно, когда суд в Гааге может начать рассмотрение дела о геноциде украинцев.
Великобритания подала заявление на участие в деле Украины против России по обвинениям в геноциде, рассматриваемом Международным судом ООН в Гааге.
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