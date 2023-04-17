Польща допоможе розслідувати можливі випадки геноциду в Україні

Польські слідчі допоможуть розслідувати можливі випадки геноциду, що сталися під час загарбницької війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Спільна слідча групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) розслідуватиме випадки геноциду, які можуть статися чи сталися у зв'язку з нападом Росії на Україну.
13-14 квітня у Вільнюсі відбулося засідання Спільної слідчої групи.
голова Верховного суду Всеволод Князєв зазначав, що справи щодо геноциду будуть розглядати в українських судах.
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