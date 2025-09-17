Польша депортирует украинца, который запускал дрон над зданиями правительства

Как отмечает издание, 21-летнему украинцу, который запускал дрон над Бельведерским дворцом и правительственными зданиями, предъявили обвинения в нарушении правил воздушного пространства, за что ему грозило до пяти лет лишения свободы. Он добровольно согласился на наказание и заплатил штраф в размере 4 тысячи злотых.

Позже парня передали польским пограничникам вместе с ходатайством о депортации.

17-летнюю гражданку Беларуси, которая была вместе с украинцем, допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Polsat News напоминает, что польские спецслужбы не обнаружили доказательств шпионажа или возможного сотрудничества украинца с иностранными разведками.

"Мы опровергаем слухи о том, что это какая-то масштабная шпионская операция. На этом этапе никто не может этого однозначно утверждать. Это молодые люди. Возможно, это было проявлением беспечности, возможно - незнания, возможно, они просто хотели снять какой-то фильм", - отмечал Яцек Добжиньский, пресс-секретарь координатора спецслужб.