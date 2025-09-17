UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Польща депортує українця, який запускав дрон над будівлями уряду

Ілюстративне фото: українця депортують із Польщі за запуск дрона над будівлями уряду (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польська влада депортує громадянина України, оскільки той запускав дрон над урядовими будівлями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Як зазначає видання, 21-річному українцю, який запускав дрон над Бельведерським палацом і урядовими будівлями, висунули звинувачення в порушенні правил повітряного простору, за що йому загрожувало до п'яти років позбавлення волі. Він добровільно погодився на покарання і заплатив штраф у розмірі 4 тисячі злотих.

Пізніше хлопця передали польським прикордонникам разом із клопотанням про депортацію.

17-річну громадянку Білорусі, яка була разом з українцем, допитали як свідка і відпустили.

Polsat News нагадує, що польські спецслужби не виявили доказів шпигунства або можливої співпраці українця з іноземними розвідками.

"Ми спростовуємо чутки про те, що це якась масштабна шпигунська операція. На цьому етапі ніхто не може цього однозначно стверджувати. Це молоді люди. Можливо, це було проявом безтурботності, можливо - незнання, можливо, вони просто хотіли зняти якийсь фільм", - зазначав Яцек Добжиньський, прес-секретар координатора спецслужб.

Проліт дрона над урядовими будівлями Польщі

Нагадаємо, у понеділок, 15 вересня, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що над урядовими будівлями літав дрон. Його нейтралізували.

Глава польського уряду уточнював, що правоохоронці "затримали двох громадян Білорусі".

Як з'ясувалося пізніше, дроном керував українець.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаДрони