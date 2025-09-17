Польша депортирует украинца, который запускал дрон над зданиями правительства
Польские власти депортируют гражданина Украины, поскольку тот запускал дрон над правительственными зданиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Как отмечает издание, 21-летнему украинцу, который запускал дрон над Бельведерским дворцом и правительственными зданиями, предъявили обвинения в нарушении правил воздушного пространства, за что ему грозило до пяти лет лишения свободы. Он добровольно согласился на наказание и заплатил штраф в размере 4 тысячи злотых.
Позже парня передали польским пограничникам вместе с ходатайством о депортации.
17-летнюю гражданку Беларуси, которая была вместе с украинцем, допросили в качестве свидетеля и отпустили.
Polsat News напоминает, что польские спецслужбы не обнаружили доказательств шпионажа или возможного сотрудничества украинца с иностранными разведками.
"Мы опровергаем слухи о том, что это какая-то масштабная шпионская операция. На этом этапе никто не может этого однозначно утверждать. Это молодые люди. Возможно, это было проявлением беспечности, возможно - незнания, возможно, они просто хотели снять какой-то фильм", - отмечал Яцек Добжиньский, пресс-секретарь координатора спецслужб.
Пролет дрона над правительственными зданиями Польши
Напомним, в понедельник, 15 сентября, премьер Польши Дональд Туск заявил, что над правительственными зданиями летал дрон. Его нейтрализовали.
Глава польского правительства уточнял, что правоохранители "задержали двух граждан Беларуси".
Как выяснилось позже, дроном управлял украинец.