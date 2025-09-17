Польща депортує українця, який запускав дрон над будівлями уряду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

Як зазначає видання, 21-річному українцю, який запускав дрон над Бельведерським палацом і урядовими будівлями, висунули звинувачення в порушенні правил повітряного простору, за що йому загрожувало до п'яти років позбавлення волі. Він добровільно погодився на покарання і заплатив штраф у розмірі 4 тисячі злотих.

Пізніше хлопця передали польським прикордонникам разом із клопотанням про депортацію.

17-річну громадянку Білорусі, яка була разом з українцем, допитали як свідка і відпустили.

Polsat News нагадує, що польські спецслужби не виявили доказів шпигунства або можливої співпраці українця з іноземними розвідками.

"Ми спростовуємо чутки про те, що це якась масштабна шпигунська операція. На цьому етапі ніхто не може цього однозначно стверджувати. Це молоді люди. Можливо, це було проявом безтурботності, можливо - незнання, можливо, вони просто хотіли зняти якийсь фільм", - зазначав Яцек Добжиньський, прес-секретар координатора спецслужб.