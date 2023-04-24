Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности Украины до вступления в НАТО

По мнению премьеров, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе "придется ответить на сложные, но неизбежные вопросы о будущем Альянса, в том числе о его отношении к Украине и будущей стратегии по России".

Они напомнили, что в 2008 году союзники решили, что будущее Украины (как и Грузии) должно быть связано с членством в НАТО.

"Сейчас настало время для Альянса очертить четкий и надежный путь к членству Украины, если и когда Киев пожелает и когда позволят условия. А к тому времени мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, кроме политических заверений, которые не позволят Украине раз и навсегда стать" серой зоной", - говорится в статье.

По словам премьеров, "серые зоны" создают возможности для авторитарных режимов сеять нестабильность и усугублять напряженность.