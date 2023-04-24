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Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности Украины до вступления в НАТО

Фото: Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности Украины до вступления в НАТО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министры Польши, Чехии и Словакии считают, что сейчас не слишком рано планировать послевоенные гарантии безопасности Украины, ведь "не будет никаких инвестиций и устойчивого обновления в Украине, если она не будет способна защитить себя от предстоящей агрессии".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Affairs, об этом говорится в статье премьер-министров Польши, Чехии и Словакии.

По мнению премьеров, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе "придется ответить на сложные, но неизбежные вопросы о будущем Альянса, в том числе о его отношении к Украине и будущей стратегии по России".

Они напомнили, что в 2008 году союзники решили, что будущее Украины (как и Грузии) должно быть связано с членством в НАТО.

"Сейчас настало время для Альянса очертить четкий и надежный путь к членству Украины, если и когда Киев пожелает и когда позволят условия. А к тому времени мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, кроме политических заверений, которые не позволят Украине раз и навсегда стать" серой зоной", - говорится в статье.

По словам премьеров, "серые зоны" создают возможности для авторитарных режимов сеять нестабильность и усугублять напряженность.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить действенные гарантии безопасности, еще до вступления в НАТО.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что странам Запада вместе с Украиной необходимо разработать механизмы, которые остановят паттерн агрессивного поведения российского диктатора Владимира Путина.

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