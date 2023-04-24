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Польща, Чехія та Словаччина виступили за гарантії безпеки для України до вступу в НАТО

Фото: Польща, Чехія та Словаччина виступили за гарантії безпеки для України до вступу в НАТО (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словаччини вважають, що зараз не надто рано планувати післявоєнні гарантії безпеки України, адже "не буде ніяких інвестицій і сталого відновлення в Україні, якщо вона не буде здатна захистити себе від майбутньої агресії".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Affairs, про це йдеться у статті прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словаччини.

На думку прем'єрів, на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі "доведеться відповісти на складні, але неминучі питання про майбутнє Альянсу, в тому числі про його ставлення до України та майбутню стратегію щодо Росії".

Вони нагадали, що у 2008 році союзники вирішили, що майбутнє України (як і Грузії) має бути пов'язане з членством в НАТО.

"Зараз настав час для Альянсу окреслити чіткий і надійний шлях до членства України, якщо і коли Київ забажає і коли дозволять умови. А до того часу ми повинні бути готові надати гарантії безпеки, окрім політичних запевнень, які не дозволять Україні раз і назавжди стати "сірою зоною", - йдеться у статті.

За словами прем'єрів, "сірі зони" створюють можливості для авторитарних режимів сіяти нестабільність і посилювати напруженість.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має отримати дієві гарантії безпеки, ще до вступу в НАТО.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що країнам Заходу разом з Україною необхідно розробити механізми, які зупинять патерн агресивної поведінки російського диктатора Володимира Путіна.

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