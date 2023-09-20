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Договоримся. У Зеленского не видят возможности, что Польша прекратит поддержку Украины

Киев, Среда 20 сентября 2023 22:02
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Договоримся. У Зеленского не видят возможности, что Польша прекратит поддержку Украины Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина и Польша договорятся о решении конфликта на фоне разногласий по импорту зерна. При этом поддержка со стороны Варшавы продолжится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

По словам Подоляка, между Польшей и Украиной - абсолютно прагматичные позитивные отношения. И понятно, что Варшава защищает свои экономические интересы, а Киев - ищет возможности, как сохранить экономические потенциалы на фоне российских атак на порты.

Как отметил советник главы ОП, экономика - всегда вопрос конкуренции. И нужно понимать, что раздор между Украиной и Польшей - это только розовые мечты россиян.

"Поэтому нужно здраво смотреть на ситуацию. Я не вижу ни одного варианта, что Польша не будет поддерживать Украину до конца войны. Сядем за стол переговоров, будем договариваться, но договоримся", - добавил он.

Конфликт между Украиной и Польшей

Напомним, на прошлой неделе Польша продлила запрет на импорт украинского зерна.

В ответ Украина подала иск во Всемирную торговую организацию.

Вчера, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны Европы подрывают солидарность политическим театром, намекая в том числе на Польшу.

После этого Варшава решила вызвать в Министерство иностранных дел украинского посла Василия Зварыча.

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Польша Офис президента зерновой коридор Михаил Подоляк
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