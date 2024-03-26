Польша анонсировала переговоры с Украиной: будут участвовать фермеры

Протесты польских фермеров

Напомним, в Польше уже несколько месяцев протестуют фермеры. В частности, они выступают против импорта ряда товаров из Украины, поскольку это сильно влияет на цены на внутреннем рынке.

Протестующие, в частности, начали блокировать контрольные пункты пропуска на границе с Украиной для грузовиков. Это повлияло на украинский экспорт.

Более детально о конфликте Украины с Польшей - в материале РБК-Украина.

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