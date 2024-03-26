RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша анонсировала переговоры с Украиной: будут участвовать фермеры

Фото: Чеслав Секерский, министр сельского хозяйства Польши (twitter.com/MRiRW_GOV_PL)
Автор: Иван Носальский

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский завтра, 27 марта, проведет переговоры со своим коллегой Чеславом Секерским. В диалоге будут участвовать представители ассоциаций польских аграриев.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее заявление Секерского приводит wnp.pl.

Он напомнил, что завтра в Польшу прибывает делегация украинского правительства, поскольку на четверг, 28 марта, запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши. 

"Завтра мы встречаемся в необычной форме. Потому что помимо украинских и польских министров сельского хозяйства, заместителей министров, советников, будут присутствовать представители ассоциаций производителей различных растений. Мы хотим, чтобы этот диалог спустился на уровень производителей", - уточнил министр. 

Секерский подчеркнул, что переговоры с Украиной "будут сложными", поскольку наша страна хочет сохранения либерализации торговли с Евросоюзом. 

 

Протесты польских фермеров

Напомним, в Польше уже несколько месяцев протестуют фермеры. В частности, они выступают против импорта ряда товаров из Украины, поскольку это сильно влияет на цены на внутреннем рынке.

Протестующие, в частности, начали блокировать контрольные пункты пропуска на границе с Украиной для грузовиков. Это повлияло на украинский экспорт.

Более детально о конфликте Украины с Польшей - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаНиколай СольскийГраница с УкраинойФермеры