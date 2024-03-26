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Польща анонсувала переговори з Україною: братимуть участь фермери

Фото: Чеслав Секерський, міністр сільського господарства Польщі (twitter.com/MRiRW_GOV_PL)
Автор: Іван Носальський

Міністр аграрної політики України Микола Сольський завтра, 27 березня, проведе переговори зі своїм колегою Чеславом Секерським. У діалозі братимуть участь представники асоціацій польських аграріїв.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідну заяву Секерського наводить wnp.pl.

Він нагадав, що завтра до Польщі прибуває делегація українського уряду, оскільки на четвер, 28 березня, заплановано спільне засідання урядів України та Польщі.

"Завтра ми зустрічаємося в незвичайній формі. Тому що крім українських та польських міністрів сільського господарства, заступників міністрів, радників будуть присутні представники асоціацій виробників різних рослин. Ми хочемо, щоб цей діалог спустився на рівень виробників", - уточнив міністр.

Секерський наголосив, що переговори з Україною "будуть складними", оскільки наша країна хоче збереження лібералізації торгівлі з Євросоюзом.

 

Протести польських фермерів

Нагадаємо, у Польщі вже кілька місяців протестують фермери. Зокрема, вони виступають проти імпорту низки товарів з України, оскільки це сильно впливає на ціни на внутрішньому ринку.

Протестувальники, зокрема, почали блокувати контрольні пункти пропуску на кордоні з Україною для вантажівок. Це вплинуло на український експорт.

Більш детально про конфлікт України з Польщею - у матеріалі РБК-Україна.

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ПольщаМикола СольськийКордон з УкраїноюФермери