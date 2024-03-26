Польща анонсувала переговори з Україною: братимуть участь фермери

Протести польських фермерів

Нагадаємо, у Польщі вже кілька місяців протестують фермери. Зокрема, вони виступають проти імпорту низки товарів з України, оскільки це сильно впливає на ціни на внутрішньому ринку.

Протестувальники, зокрема, почали блокувати контрольні пункти пропуску на кордоні з Україною для вантажівок. Це вплинуло на український експорт.

Більш детально про конфлікт України з Польщею - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.