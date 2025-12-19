Польша активно готовится к обороне, - СМИ

В Польше пересматривают подходы к обороне восточного направления. Решения, которые еще недавно считались невозможными, теперь становятся частью долгосрочной стратегии безопасности на фоне региональных угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию inpoland .

Польша впервые со времен Холодной войны планирует возобновить производство противопехотных мин и использовать их для укрепления восточной границы.

Речь идет о масштабных мерах обороны, которые реализуются после выхода страны из международных ограничений и в рамках новой военной доктрины.

Выход из Оттавской конвенции

Польша официально вышла из Оттавского договора, запрещающего применение и производство противопехотных мин, последовав примеру стран Балтии.

Это решение позволяет Варшаве использовать такие средства для защиты границы с Беларусью и Калининградской областью России, которые рассматриваются как потенциально уязвимые направления.

Производство и масштабы

В Министерстве обороны подчеркивают, что страна заинтересована в максимальном наращивании запасов противопехотных мин.

Их производство планируют включить в программу "Восточный щит" (Tarcza Wschod), рассчитанную на 2024–2028 годы и направленную на противодействие военным и гибридным угрозам со стороны России и Беларуси.

Ожидается, что изготовление может стартовать уже после официального завершения процедуры выхода из Оттавской конвенции — после 20 февраля 2026 года.

Возможная помощь Украине

Польская оборонная компания Belma, которая уже поставляет армии другие типы мин, заявила о готовности выпускать до 1,2 миллиона противопехотных мин в год. Общие запасы, по оценкам, могут исчисляться миллионами единиц.

При этом не исключается передача части произведенных излишков Вооруженным силам Украины.

"Мы сосредотачиваемся на собственных нуждах, но Украина является абсолютным приоритетом, потому что украинско-российский фронт – это польский и европейский фронт безопасности", – пояснил представитель Минобороны.