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Польща заявила про повну незалежність від газу з РФ

Фото: Російський газ більше не потрібен Польщі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив про вихід країни з будь-якої форми залежності від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії прем'єра.

Моравецький констатував завершення епохи залежності Польщі від РФ. Напередодні "Газпром" припинив постачання газу всупереч чинному контракту.

"Відсьогодні ми перестали бути в будь-якій залежності від Росії. Наші склади, як і раніше, заповнені, ми будемо наповнювати їх щодня на 100%. На сьогодні 78% – постачання з півночі, півдня, заходу, а також вітчизняне виробництво", – заявив очільник уряду.

Раніше Польща запропонувала додатково оподаткувати енергоносії з РФ. Це, на думку польських урядовців, стимулювати Євросоюз повністю відмовитися від російських нафти та газу.

До слова, в Азії зросли ціни на скраплений газ після відмови РФ постачати блакитне паливо до Польщі та Болгарії.

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