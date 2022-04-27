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Ціни на СПГ в Азії різко зросли після припинення Росією поставок до Польщі та Болгарії

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Середа 27 квітня 2022 16:09
Ціни на СПГ в Азії різко зросли після припинення Росією поставок до Польщі та Болгарії Фото: ціни на газ в Азії різко зросли (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Спотові ціни на скраплений природний газ (СПГ) в Азії підскочили в середу, 27 квітня, на 16%. Це сталося після того, як Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російський "Газпром" призупинив поставки газу в Польщу і Болгарію через їх відмовив платити в рублях, спровокувавши економічну війну з Європою у відповідь на західні санкції, введені за вторгнення Москви в Україну.

Побоювання, що можуть постраждати інші країни, зокрема Німеччина, промисловий центр Європи, який в 2021 році залежав від Росії в плані імпорту газу більш ніж на 50%, призвели до різкого зростання цін на газ і посилили побоювання з приводу глобальних економічних наслідків війни Росії проти України.

Аналітики очікують, що Польща збільшить імпорт СПГ з усієї Європи, що призведе до зростання цін.

Ціна на газ у Нідерландах TTF у травні, Європейський еталон, зросла приблизно до 36,60 доларів / млн БТЕ на попередніх торгах.

Європейські ціни на газ протягом деякого часу зберігали премію азіатським спотовим цінам на СПГ, щоб залучити більше вантажів СПГ в регіон.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Ціна на газ
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