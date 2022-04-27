Польша заявила о полной независимости от газа из РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцелярии премьера .

Моравецкий констатировал завершение эры зависимости Польши от РФ. Накануне "Газпром" прекратил поставки газа вопреки действующему контракту.

"С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодня 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство", – заявил глава правительства.

Ранее Польша предложила дополнительно обложить налогами энергоносители из РФ. Это, по мнению польских чиновников, будет стимулировать Евросоюз полностью отказаться от российских нефти и газа.