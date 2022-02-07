Байден про "Північний потік-2": при вторгненні Росії в Україну газопроводу прийде кінець

Президент США Джо Байден заявив, що російському газопроводу "Північний потік-2" прийде кінець, якщо Росія нападе на Україну. Канцлер Німеччини Олаф Шольц своєю чергою заявив про готовність Берліна ввести санкції проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію лідерів США та Німеччини .

"Якщо Росія вторгнеться. Якщо танки і війська перетнуть кордони знову, то існуванню "Північному потоку-2" прийде кінець. Я обіцяю вам, ми зможемо це зробити", - сказав Байден за підсумками зустрічі з Шольцом.

При цьому президент США відмовився уточнити, яким саме чином "прийде кінець" російському газопроводу.

Своєю чергою Шольц заявив про готовність ввести санкції проти Росії при її нападу на Україну. Канцлер Німеччини додав, що Москва повинна розуміти наслідки, які її чекають у разі агресії.

"Ми готові до введення санкцій, якщо відбудеться військова агресія щодо України. Росія повинна розуміти, що стоїть перед обличчям серйозних наслідків. Ми публічно не розкриваємо деталі цих коштів, Росія повинна розуміти, що ситуація може погіршуватися. Але ми готуємо всі можливі кроки з нашими партнерами", - уточнив Шольц.