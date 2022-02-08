ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Байдена виключають негайне введення санкцій проти "Північного потоку-2"

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 08 лютого 2022 23:02
У Байдена виключають негайне введення санкцій проти "Північного потоку-2" Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

У президента США Джо Байдена не вважають за потрібне вводитися санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" прямо зараз. Загроза санкцій має бути засобом впливу на Росію, щоб стримати її від ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Білого дому Джен Псакі.

"Є розбіжності між нами і деякими в Конгресі, які вважають, що введення санкцій проти "Північного потоку-2" вже зараз було б ефективним. Ми не згодні, ми вважаємо, що це важіль впливу. І розуміння, що він (газопровід, - ред.) не буде запущений, якщо Росія вторгнеться, є важелем впливу. Тому ми йдемо цим шляхом і не думаємо, що такий підхід спрацює", - відповіла вона.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден заявив, що "Північному потоку-2" прийде кінець, якщо Росія нападе на Україну. При цьому президент США відмовився уточнити, що конкретно він мав на увазі.

До цього в ЄС пояснили, від чого залежить запуск газопроводу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Білий дім Північний потік-2 Санкції Вторгнення Росії до України
NEWS
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка