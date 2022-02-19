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Санкції проти Росії торкнуться майбутнього "Північного потоку-2", - посол

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Київ, Субота 19 лютого 2022 18:59
Санкції проти Росії торкнуться майбутнього "Північного потоку-2", - посол Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Санкції проти Росії за вторгнення в Україну торкнуться майбутнього проекту "Північний потік-2". Даний пункт підтримують в самій Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького посла Анкі Фельдгузен в ефірі "Україна 24".

"Питання "Північного потоку-2" дійсно на столі. Цей пакет санкцій включає майбутнє цього проекту. Там вже є великі зміни, два з половиною роки тому про "Північний потік-2" ніхто не говорив, зараз йде інтенсивна дискусія. І багато людей вже передумали і зрозуміли, що це зброя, геополітична складова. Пані Меркель наприкінці каденції теж про це говорила... Я думаю, що ми далі буде думати про те, як досягти енергетичної безпеки", - зазначила вона.

Нагадаємо, у президента США Джо Байдена не вважають за потрібне вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" прямо зараз. Цей захід хочуть використати в якості важеля тиску на Росію.

Байден також говорив, що "Північному потоку-2" прийде кінець, якщо Росія нападе на Україну.

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Північний потік-2 Санкції проти Росії
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