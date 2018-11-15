Домовленості з чинною владою України неможливі, - Орбан

Фото: Віктор Орбан (flickr.com/eppofficial)

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що в України немає перспективи вступу до НАТО чи ЄС

Домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не представляються можливими. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу уряду.

Він заявив, що Україна не має перспективи вступу до НАТО чи ЄС. Орбан сказав, що незабаром в Україні відбудуться президентські вибори, і якщо ситуація не погіршиться, це стане великим досягненням, зазначає урядовий портал.

"Ми з'ясуємо, чи буде нинішній угорський курс продовжуватися", - підкреслив він.

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що в Будапешті контактують з потенційними переможцями виборів і вже намагаються обговорити необхідні зміни, які можуть бути прийняті після зміни влади. За його словами, Україна ще може повернутися на шлях дружби і стратегічного партнерства з Угорщиною. Угорський лідер сказав, що це єдиний шлях, яким Київ може йти в НАТО і ЄС.

"Ми сподіваємося, що Україна буде союзною, дружньою і не буде переслідувати угорців, які сьогодні є громадянами України, і скористається можливістю того, що Угорщина готова брати участь у розвитку Закарпаття, і не тільки його, та сприяти стабілізації і розвитку України", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина продовжить блокувати Комісію Україна-НАТО на рівні міністрів.

Раніше Орбан на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії завдають шкоди відносинам Москви і Будапешта.

Додамо, керівник громадської організації Бізнес-рада ЄС-Україна (EUUBC) Джеймс Вілсон повідомляв, що підігрівання напруги на Закарпатті може розцінюватися як спроба Москви дестабілізувати ситуацію на східних кордонах Європейського союзу.