В Україну прибув новий посол Угорщини

Фото: Василь Боднар и Іштван Ійдярто (twitter.com/VasylBodnar)

До нього цю посаду протягом чотирьох років займав Ерно Кешкень

Новий посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто прибув в Київ та вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Василю Боднару. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС.

Сторони підкреслили важливість активного діалогу на рівні міністрів закордонних справ двох країн як дієвого чинника у винайденні взаємоприйнятних рішень з врегулювання проблемних питань.

Також дипломати обговорили графік двосторонніх заходів на найближчу перспективу.

Боднар позитивно відзначив налаштованість Угорщини до конструктивної та взаємовигідної співпраці з Україною та висловив готовність української сторони підтримати Угорщину в усіх її ініціативах, які сприятимуть поглибленню двостороннього співробітництва.

Зі свого боку посол Ійдярто підтвердив незмінну підтримку Угорщиною незалежності та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Також угорський дипломат запевнив у налаштованості його країни розширити напрями українсько-угорської співпраці, передусім в економічній та гуманітарній сферах.

Зазначимо, що за протоколом вірчі грамоти від нового угорського посла також повинен прийняти президент Петро Порошенко. Тільки після цього дипломат зможе повноцінно розпочати свою роботу.

Нагадаємо, попередній посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень залишив свою посаду 3 листопада 2018 року. Це сталось після паспортного скандалу на Закарпатті. У мережі з'явилось відео, на якому зафіксували видачу громадянам України угорських паспортів у Береговому.

Даний процес супроводжувався інструктажем про те, що не варто повідомляти українській владі про наявність другого паспорту. Також на відео зафіксовано, як українці зачитують клятву, в якій обіцяють вважати Угорщину своєю батьківщиною.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 жовтня консула Угорщини у місті Берегове оголошено персоною нон-грата. У відповідь Угорщина вислала українського дипломата.