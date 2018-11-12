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Угорщина припинила видачу паспортів в Береговому, - Москаль

Новини » Політика    12.11.2018 - 13:09
Угорщина припинила видачу паспортів в Береговому, - Москаль
Фото: Геннадій Москаль (УНІАН)

Паспорти тепер видають в угорському місті Кішварда

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що Будапешт переніс видачу своїх паспортів мешканцям Закарпаття із Берегового в сусіднє угорське місто Кішварда. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на УНІАН.

За його словами, на економіку регіону це жодним чином не впливає. Окрім того, він додав, що до Кішварди з Берегового можна дістатись електричкою за сім хвилин. 

"Нічого не змінилося. Ну, перенесли видачу (паспортів - ред.) в сусіднє угорське місто Кішварда. Люди сіли на електричку, яка йде сім хвилин, і вони вже у Кішварді і там приймають (громадянство - ред)", - заявив він перед початком Сьомого засідання Ради регіонального розвитку в Києві.

Нагадаємо, у вересні розгорівся скандал після того, як на відео зафіксували видачу громадянам України угорських паспортів у Береговому. Даний процес супроводжувався інструктажем про те, що не варто повідомляти українській владі про другий паспорт. Також на відео зафіксовано, як українці зачитують клятву, в якій обіцяють вважати Угорщину своєю батьківщиною.

Унаслідок цього 4 жовтня консула Угорщини у місті Берегове оголошено персоною нон-грата. Інформацію про це було повідомлено послу Угорщини в Україні Ерно Кешкеню. У відповідь Угорщина вислала українського дипломата. 

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