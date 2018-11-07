Посол Угорщини в Україні залишив свою посаду

Фото: Ерно Кешкень (facebook.com/ukrajinci.hu)

Ерно Кешкень припинив свою дипломатичну місію в україні 3 листопада

Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень завершив свою дипломатичну службу у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Товариства української культури в Угорщині.

Зазначається, що офіційно Кешкень залишив свою посаду 3 листопада 2018 року.

"Дякуючи пану Кешкеню угорсько-українські відносини потужно розвивалися у багатьох сферах співробітництва двох країн, багаточисленні спільні проекти були реалізовані", - зазначається на сторінці Товариства у facebook.

Як писало РБК-Україна, 4 жовтня консула Угорщини у місті Берегове оголошено персоною нон-грата. Інформацію про це було повідомлено послу Угорщини в Україні Ерно Кешкеню. Це сталося після конфлікту, пов'язаного із видачею угорських паспортів на Закарпатті.

У відповідь Угорщина вислала українського дипломата. Глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що дипломата влаштують на роботу у представництві МЗС України в Ужгороді.

Додамо, що Ерно Кешкень був призначений на посаду посла Угорщини в Україні 4 роки тому. 15 жовтня 2014 роки він передав вірчі грамоти.