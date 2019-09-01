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Польща "виставить рахунок" Німеччині за Другу світову війну, - Дуда

Новини » Політика    01.09.2019 - 12:21
Польща "виставить рахунок" Німеччині за Другу світову війну, - Дуда
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Польща найближчим часом підрахує загальну суму збитків отриманих в часи війни

Польща найближчим часом "виставить рахунок" Німеччині за збитки завдані під час Другої світової війни. Про це заявив польський президент Анджей Дуда під час пам'ятних заходів з нагоди 80-ї річниці нападу Німеччини на Польщу, цитує Der Spiegel.

Дуда наголосив, що репараційні виплати з боку Німеччини є "питанням відповідальності та моралі", так як Друга світова війна завдала великих збитків Польщі.

За словами президента Польщі, в 2017 році в країні була створена парламентська комісія з питань репарацій. Комісія вже найближчим часом оприлюднить свою кінцеву доповідь щодо загальної кількості репарацій, які повинна буде виплатити Німеччина.

Крім того, Дуда зазначив, що не дивлячись на події минулого, Польща та Німеччина зараз мають гарні відносини, які є "прикладом для наслідування".

"Ми ніколи не забували історію, але Німеччина та Польща помирилися", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вибачився перед Польщею за події Другої світової війни. Також Штайнмаєр вибачився за всі злочини нацистів проти поляків в роки війни.

У неділю, 1 вересня, у польському місті Велюнь відбулася пам'ятна церемонія з нагоди 80-річчя нападу Німеччини на Польщу, що стало початком Другої світової війни. Саме Велюнь стало першим містом, що потрапило під бомбардування німецької авіації 80 років тому.

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