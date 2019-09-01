ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент Німеччини вибачився перед Польщею

Новини » Політика    01.09.2019 - 10:31
Президент Німеччини вибачився перед Польщею
Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр та Анджей Дуда (Польське Радіо)

Сьогодні відзначається 80-та річниця початку Другої світової війни

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вибачився перед Польщею за події Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Так, під час церемонії у польському місті Велюн з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни Штайнмаєр заявив, що просить вибачення за напад Німеччини на Польщу та всі її злочини в роки війни.

"Я схиляю голову перед жертвами нападу на Велюнь. Схиляю голову перед польськими жертвами тиранії Німеччини. І прошу вибачення. Саме німці вчинили злочин проти людства в Польщі… Ми ніколи не забудемо. Ми хочемо пам’ятати і будемо пам'ятати", - заявив німецький президент.

Зі свого боку президент Польщі Анджей Дуда засудив напад Німеччини на Польщу в 1939 році, назвавши ті події "актом варварства" та "військовим злочином".

"Я переконаний, що ця церемонія увійде в історію польсько-німецької дружби", - наголосив Дуда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 вересня у Варшаві пройдуть пам'ятні заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Церемонія мала розпочатися рано вранці в неділю в Велюні, першому місті, який потрапив під бомбардування німецьких військ 80 років тому.

РБК-Україна писало, що участь в заходах візьме президент України Володимир Зеленський, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель. Меркель приєднається до президента Німеччини Франк-Вальтера Штафнмайеру.

Зеленський заявив про прорив у стосунках із Польщею Уряд Німеччини вітає можливий обмін полоненими між РФ і Україною
Новини України ГерманияПольшаШтайнмайерВторая мировая война
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся