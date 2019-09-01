Президент Німеччини вибачився перед Польщею

Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр та Анджей Дуда (Польське Радіо)

Сьогодні відзначається 80-та річниця початку Другої світової війни

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вибачився перед Польщею за події Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Так, під час церемонії у польському місті Велюн з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни Штайнмаєр заявив, що просить вибачення за напад Німеччини на Польщу та всі її злочини в роки війни.

"Я схиляю голову перед жертвами нападу на Велюнь. Схиляю голову перед польськими жертвами тиранії Німеччини. І прошу вибачення. Саме німці вчинили злочин проти людства в Польщі… Ми ніколи не забудемо. Ми хочемо пам’ятати і будемо пам'ятати", - заявив німецький президент.

Зі свого боку президент Польщі Анджей Дуда засудив напад Німеччини на Польщу в 1939 році, назвавши ті події "актом варварства" та "військовим злочином".

"Я переконаний, що ця церемонія увійде в історію польсько-німецької дружби", - наголосив Дуда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 вересня у Варшаві пройдуть пам'ятні заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Церемонія мала розпочатися рано вранці в неділю в Велюні, першому місті, який потрапив під бомбардування німецьких військ 80 років тому.

РБК-Україна писало, що участь в заходах візьме президент України Володимир Зеленський, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель. Меркель приєднається до президента Німеччини Франк-Вальтера Штафнмайеру.