Меркель відвідає Варшаву 1 вересня, де також буде Зеленський

Політики візьмуть участь у заході з нагоди річниці Другої світової війни
Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає столицю Польщі Варшаву 1 вересня, де також буде президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.
Як заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт, у Польщі Меркель приєднається до президента Німеччини Франк-Вальтера Штафнмайеру. Зазвичай німецькі лідери рідко відвідують спільно заходи.
Нагадаємо, в неділю, 1 вересня, у Варшаві пройдуть заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Церемонія розпочнеться рано вранці в неділю в В'єлюні, першому місті, який потрапив під бомбардування Люфтваффе 80 років тому.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський також відвідає Польщу 1 вересня. У суботу, 31 серпня, Зеленський проведе зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Також повідомлялося, що днями Володимир Зеленський мав телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Президент України подякував Меркель за позицію про неможливість повернення Росії до "Великої сімки" в умовах агресії проти України та окупації Криму.