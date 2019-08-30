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Меркель відвідає Варшаву 1 вересня, де також буде Зеленський

Новини » Політика    30.08.2019 - 21:24
Меркель відвідає Варшаву 1 вересня, де також буде Зеленський
Фото: Володимир Зеленський і Ангела Меркель (president.gov.ua)

Політики візьмуть участь у заході з нагоди річниці Другої світової війни

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає столицю Польщі Варшаву 1 вересня, де також буде президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Як заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт, у Польщі Меркель приєднається до президента Німеччини Франк-Вальтера Штафнмайеру. Зазвичай німецькі лідери рідко відвідують спільно заходи.

Нагадаємо, в неділю, 1 вересня, у Варшаві пройдуть заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Церемонія розпочнеться рано вранці в неділю в В'єлюні, першому місті, який потрапив під бомбардування Люфтваффе 80 років тому.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський також відвідає Польщу 1 вересня. У суботу, 31 серпня, Зеленський проведе зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Також повідомлялося, що днями Володимир Зеленський мав телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Президент України подякував Меркель за позицію про неможливість повернення Росії до "Великої сімки" в умовах агресії проти України та окупації Криму.

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