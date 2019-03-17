Польща висловила підтримку Україні у річницю анексії Криму

Дії Польщі і далі будуть спрямовані на повернення територіальної цілісності України

Посольство Польши в Украине выразило поддержку украинцам, которые остались на территории оккупированного Крыма в пятую годовщину аннексии Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.

Польские дипломаты подчеркивают, что нельзя позволять легализации силовой смены государственных границ.

"Польша и поляки помнаят об Украине и ее гражданах, которые остались в оккупированном Крыму. Мы не остановимся в наших действиях направленных на возврат териториалной целостности Украины. Мы не можем позволить, чтобы силовая смена государственных границ была легализована", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в МИД Германии аннексия Крыма Российской Федерацией с использованием военной силы назвали фатальным нарушением закона.

Кроме того, в п'пятую годовщину аннексии Крыма министр обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что канадская поддержка Украины остается непоколебимой.

Верховный представитель ЕС Федерика Могеріні в декларации к пятилетию российской агрессии в Крыма заявила, что Европейский союз не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма Российской Федерацией.

Отметим, 18 марта проходит пять лет, как президент РФ Владимир Путин объявил о присоединении Крыма в состав РФ после проведения псевдореферендуму 16 марта 2014 года.