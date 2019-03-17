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Євросоюз ніколи не визнає анексію Криму, - Могеріні

Новини » Політика    17.03.2019 - 11:13
Євросоюз ніколи не визнає анексію Криму, - Могеріні
Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

ЄС продовжить тиснути на Росію за допомогою санкцій

Європейський союз не визнає та продовжує засуджувати анексію Криму Російською Федерацією. Про це заявила верховний представник ЄС Федеріка Могеріні у декларації до п'ятиліття російської агресії в Криму, повідомляє РБК-Україна.

У декларації йдеться, що після 5-ти років анексії Кримського півострову Євросоюз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Також ЄС засуджує анексію Криму та Севастополя, яка є порушенням міжнародного права.

"Анексія залишається прямим викликом міжнародній безпеці, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав", - зазначається у декларації.

Могеріні додала, що Євросоюз продовжить тиснути на Російську Федерацію за допомогою санкцій та закликала держав-членів ООН робити такі ж заходи відповідно до резолюції 68/226 Генасамблеї ООН.

Крім того, верховний представник ЄС, засудила агресію російських збройних сил на кораблі ВМС України у Керченській протоці.

"Євросоюз вимагає негайного звільнення незаконно захоплених українських членів екіпажу, суден та обладнання", - наголосила Могеріні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан у 5-ту річницю анексії Криму Росією заявив, що канадська підтримка України залишається непохитною. Він додав, що Канада продовжує допомагати Україні в боротьбі з російською агресією.

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