Міністр оборони Канади: підтримка України залишається непохитною

Фото: Харджит Сінгх Сейджжан (BaltNews.lv)

Канада продовжує допомагати Україні зміцнювати стабільність

У п'яту річницю анексії Криму міністр оборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан заявив, що канадська підтримка України залишається непохитною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сейджжана у Twitter.

За словами канадського міністра оборони, Канада продовжує непохитно підтримувати Україну та допомагає зміцнювати безпеку та стабільність у країні.

"Канадська підтримка України - непохитна. У п'яту річницю російського вторгнення і окупації Криму, ми - з українським народом, який працює на зміцнення безпеки і стабільності", - написав Харджит.

Нагадаємо, раніше у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки прокоментували так званий "референдум", який провела Росія на території Криму в 2014 році. У Держдепі США назвали події 5-річної давності "фарсом під дулами пістолетів".

Раніше, в Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України після анексії Криму в 2014 році.

Крім того, Міністерство закордонних справ Чеської Республіки з нагоди п’ятиріччя окупації Криму заявило, що вони не мають наміру визнавати півострів територією РФ, а також вимагають негайного звільнення українських політв’язнів.