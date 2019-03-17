Росія втратила 150 млрд доларів через анексію Криму, - Bloomberg

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Це пов'язано із запровадженням санкцій та падінням цін на нафту

Аналітики Bloomberg Economics з посиланням на дослідження, опубліковане британським аналітиком Скоттом Джонсоном, стверджують, що за 5 років анексії Криму економіка Росії зменшилася більш ніж на 10 відсотків - або на 150 мільярдів доларів - у порівнянні з 2013 роком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зазначається, що це пов'язано з падінням цін на нафту, але в іншому - це вплив санкцій та інших факторів.

Як пише Bloomberg, "швидше за все, санкції не зникнуть найближчим часом, а твердження про те, що Росія втрутилася в президентські вибори 2016 року в США, означають, що ситуація тільки погіршиться".

Видання зазначає, що кількість російських компаній і приватних осіб, на яких поширюються санкції США, з 2014 року збільшилася в чотири рази і перевищило 700. При цьому Вашингтон може ввести в відношенні Росії нові санкції вже в цьому році.

В Bloomberg стверджують, що з моменту анексії Криму доходи росіян ледь перевищили 30 тис рублів (460 доларів) на місяць (30 тис. в 2015-му і 32 тис. в 2018 році). Разом з падінням цін на нафту це призвело до рецесії української економіки. При цьому в Криму доходи виросли з 15 тис. рублів на місяць в 2015 році до 22 тис. рублів в 2018-м.

Видання відзначило, що після деякого підйому в 2017 році, коли здавалося, що президент США Дональд Трамп може перейти до скасування санкцій, прямі іноземні інвестиції скоротилися і навіть стали негативними в другому кварталі минулого року.

РБК-Україна писало, що підконтрольний Кремлю "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксенов під час виступу в Севастополі заявив, що російський президент Володимир Путін "особисто керував" анексією півострова.

Зазначимо, завтра, 18 березня, минає рівно п'ять років відтоді, як Путін оголосив про приєднання Криму до складу РФ.